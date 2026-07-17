Real chce sprzedać młodego gwiazdora. Dostał ofertę od Chelsea i zaskoczył

17:33, 17. lipca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Le Journal du Real / Madrid Zone

Raul Asencio znalazł się na celowniku Chelsea. Jak podaje Le Journal du Real, obrońca Realu Madryt błyskawicznie odpowiedział na ofertę angielskiego giganta.

Jose Mourinho
Obserwuj nas w
Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Asencio chce udowodnić swoją wartość Mourinho. Nie dostanie szansy?

Jose Mourinho rozpoczął swoje rządy na Santiago Bernabeu od całkowitej przebudowy defensywy. Do klubu dołączyli już Ibrahima Konate, Marc Cucurella oraz Denzel Dumfries, a Portugalczyk wciąż naciska na sprowadzenie kolejnego stopera.

Takie wzmocnienia oznaczają jednak także znacznie większą konkurencję o miejsce w składzie, gdzie o minuty rywalizują również Antonio Rudiger, Eder Militao oraz Dean Huijsen.

W tej sytuacji najpoważniejszym kandydatem do opuszczenia Realu Madryt stał się właśnie Raul Asencio. Z okazji chciała skorzystać Chelsea, która zlożyła już pierwsze zapytanie w sprawie transferu. Natomiast 23-latek stanowczo odrzucił ofertę od The Blues.

Młody stoper wierzy, że okres przygotowawczy pozwoli mu przekonać do siebie nowego trenera i wywalczyć stałe miejsce w rotacji na nadchodzące miesiące. Hiszpan nie chce rezygnować z marzeń o wielkiej karierze w barwach Los Blancos.

Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS i oglądaj Ekstraklasę ZA DARMO przez 3 miesiące. Sprawdź szczegóły oferty

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W zeszłym sezonie Asencio rozegrał w samej La Lidze aż 23 spotkania w tym 18 w podstawowym składzie, co było efektem kontuzji Militao i Rudigera. Teraz powtórzenie takiego wyniku będzie dużo cięższe.

Z kolei Mourinho według źródła podjął decyzję, że hiszpański stoper nie pasuje do jego drużyny. Chce jak najszybciej sfinalizować transfer kolejnego środkowego obrońcy, by zmusić zawodnika do zmiany zdania.

Portugalczyk uważa, że taka sytuacja kadrowa ułatwi sprawę i skłoni gracza do zaakceptowania woli klubu. W międzyczasie agent piłkarza, Jorge Mendes, szuka ekipy na rynku transferowym, która jest gotowa pokryć oczekiwania finansowe Asencio.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości