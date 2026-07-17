Manchester City gotowy na transfer objawienia mundialu. 100 mln euro

Manchester City poczynił spore postępy i jest coraz bliżej finalizacji transferu Ayyouba Bouaddiego z Lille. Francuzi oczekują za objawienie mundialu 100 milionów euro. Informacje w tej sprawie przekazał Ben Jacobs z "GiveMeSport".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru City

Reprezentant Maroka coraz bliżej Manchesteru City

Manchester City przygotowuje się już do nowego sezonu Premier League. Dla Obywateli będzie to kampania wyjątkowa, bowiem pierwszy raz od wielu lat na ławce trenerskiej zabraknie Pepa Guardioli. Hiszpan rozstał się z klubem wraz z końcem poprzedniej kampanii, ale na brak zainteresowania nie może narzekać. Niemniej przez Enzo Marescką, który go zastąpił, spore wyzwanie.

Pomóc nowemu trenerowi mają rzecz jasna transfery. Te tego lata zapowiadają się w zespole Manchesteru City znów bardzo pokaźnie. Według informacji, które przekazał Ben Jacobs z „GiveMeSport”, Obywatele są coraz bliżej sprowadzenia Ayyouba Bouaddiego z Lille. Objawienie tegorocznego mundialu w reprezentacji Maroka wzbudza spore zainteresowanie na rynku, ale trudno się dziwić. Francuski klub ma oczekiwać za pomocnika 100 milionów euro, a rozmowy znacząco postępują.

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Ayyoub Bouaddi ma za sobą udany sezon, w którym wystąpił w 42 spotkaniach i zaliczył jedną asystę. Mimo bardzo młodego wieku zdążył już rozegrać ponad 60 meczów na boiskach Ligue 1. Ośmiokrotny reprezentant Maroka jest obecnie wyceniany przez portal „Transfermarkt” na 50 milionów euro. Wielu ekspertów wskazuje go do jedenastki całego turnieju w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku.

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