Wolverhampton może mówić o sporym pechu. Nie dość, że sensacyjnie odpadli z Pucharu Anglii to jeszcze stracili kluczowego piłkarza. Jak przekazał Gary O'Neil na konferencji prasowej, Pedro Neto prawdopodobnie wypada do końca sezonu ze względu na kontuzję.

Imago / Cameron Smith Na zdjęciu: Pedro Neto

Wolverhampton odpadło z Pucharu Anglii

Pedro Neto z powodu kontuzji wypada do końca sezonu

Portugalczyk zmaga się z kontuzją uda

Koniec sezonu dla Pedro Neto

Wolverhampton nie dość, że sensacyjnie odpadło z Pucharu Anglii, to jeszcze stracili kluczowego piłkarza wyjściowej jedenastki. Wilki po dramatycznej końcówce w meczu z Coventry przegrali 2:3 i pożegnali się z krajowym pucharem. Na domiar złego szkoleniowiec zespołu z Premier League – Gary O’Neil poinformował na konferencji prasowej, że prawdopodobnie Pedro Neto nie zagra już w tym sezonie.

– Prawdopodobnie dla Pedro to koniec sezonu. To podobna kontuzja do tej, której doznał w przeszłości – powiedział menadżer Wolves na konferencji prasowej.

24-latek w tym sezonie spisuje się bardzo dobrze w rozgrywkach ligi angielskiej. Portugalczyk ma na swoim koncie 23 spotkania, w których strzelił 3 bramki i zaliczył 11 asyst. W ostatnich tygodniach dużo mówiło się o letnim transferze. Pedro Neto znajduje się na radarze czołowych klubów z Anglii.