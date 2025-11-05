Aston Villa zatrzymała gwiazdora. Podpisał nową umowę

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery - trener Aston Villi

Oficjalnie: John McGinn przedłużył kontrakt z Aston Villą

Aston Villa poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o przedłużeniu kontraktu z Johnem McGinnem. 31-letni pomocnik podpisał nową umowę, która będzie obowiązywała do 30 czerwca 2028 roku. To doskonała wiadomość dla Unaia Emery’ego, który postrzega szkockiego zawodnika jako kluczową postać w swoim zespole. Hiszpański szkoleniowiec wielokrotnie podkreślał, jak ogromny wpływ ma McGinn na funkcjonowanie drużyny zarówno na boisku, jak i w szatni.

W ostatnich miesiącach John McGinn był łączony z takimi klubami jak Newcastle United, Everton oraz Celtic Glasgow, jednak ostatecznie zdecydował się na pozostanie na Villa Park. 81-krotny reprezentant Szkocji z powodzeniem przywdziewa koszulkę ekipy Lwów od sierpnia 2018 roku, kiedy to przeniósł się do Anglii za ponad 3 miliony euro z Hibernian FC. Decyzja o kontynuowaniu kariery w Birmingham pokazuje jego lojalność wobec klubu oraz wiarę w dalszy rozwój zespołu pod wodzą Unaia Emery’ego.

Wychowanek St. Mirren FC w barwach Aston Villi rozegrał łącznie 299 meczów, zdobył 33 bramki i zaliczył 41 asyst. Warto dodać, że środkowy pomocnik od dłuższego czasu pełni funkcję kapitana ekipy The Villans. Ten fakt świetnie obrazuje znaczenie doświadczonego piłkarza dla drużyny z Birmingham. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia McGinna na około 16 milionów euro, co tylko potwierdza jego wysoką wartość sportową oraz rynkową.