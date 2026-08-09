Manchester United grał w sobotę sparing z Paris Saint-Germain. Podczas meczu urazu nabawił się Mason Mount. Tymczasem Michael Carrick przyznaje, że zmiana Anglika spowodowana była wyłącznie ostrożnością.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Michael Carrick o kontuzji Masona Mounta

Manchester United w sobotę mierzył się z Paris Saint-Germain w spotkaniu towarzyskim. Mecz zakończył się remisem 1:1, ale w trakcie pierwszej połowy z boiska musiał zejść Mason Mount. Anglik nabawił się urazu i jego przedwczesna zmiana mogła wzbudzić niepokój wśród kibiców Czerwonych Diabłów.

Michael Carrick uspokoił jednak sytuację i wyjaśnił, że zejście Masona Mounta z boiska było przede wszystkim środkiem ostrożności. Szkoleniowiec Manchesteru United nie chciał ryzykować zdrowiem swojego zawodnika, szczególnie na tym etapie przygotowań do sezonu.

– Został kopnięty. Chcieliśmy być ostrożni i zadbać o niego. Do tej pory mieliśmy szczęście z urazami, więc chcieliśmy zachować ostrożność – powiedział Michael Carrick cytowany przez portal „DevilPage”.

Mason Mount ma jednak w Manchesterze United bardzo nieprzyjemną historię związaną z kontuzjami. Od momentu przeprowadzki na Old Trafford Anglik wielokrotnie zmagał się z urazami, które ograniczały jego regularne występy i utrudniały mu osiągnięcie stabilnej formy. Dlatego każda sytuacja, w której 27-latek przedwcześnie opuszcza boisko, może budzić dodatkowe obawy.