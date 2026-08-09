Gwiazda Manchesteru United kontuzjowana. Carrick jednak uspokaja

09:41, 9. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  DevilPage

Manchester United grał w sobotę sparing z Paris Saint-Germain. Podczas meczu urazu nabawił się Mason Mount. Tymczasem Michael Carrick przyznaje, że zmiana Anglika spowodowana była wyłącznie ostrożnością.

Michael Carrick
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Michael Carrick o kontuzji Masona Mounta

Manchester United w sobotę mierzył się z Paris Saint-Germain w spotkaniu towarzyskim. Mecz zakończył się remisem 1:1, ale w trakcie pierwszej połowy z boiska musiał zejść Mason Mount. Anglik nabawił się urazu i jego przedwczesna zmiana mogła wzbudzić niepokój wśród kibiców Czerwonych Diabłów.

Michael Carrick uspokoił jednak sytuację i wyjaśnił, że zejście Masona Mounta z boiska było przede wszystkim środkiem ostrożności. Szkoleniowiec Manchesteru United nie chciał ryzykować zdrowiem swojego zawodnika, szczególnie na tym etapie przygotowań do sezonu.

Został kopnięty. Chcieliśmy być ostrożni i zadbać o niego. Do tej pory mieliśmy szczęście z urazami, więc chcieliśmy zachować ostrożność – powiedział Michael Carrick cytowany przez portal „DevilPage”.

Mason Mount ma jednak w Manchesterze United bardzo nieprzyjemną historię związaną z kontuzjami. Od momentu przeprowadzki na Old Trafford Anglik wielokrotnie zmagał się z urazami, które ograniczały jego regularne występy i utrudniały mu osiągnięcie stabilnej formy. Dlatego każda sytuacja, w której 27-latek przedwcześnie opuszcza boisko, może budzić dodatkowe obawy.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości