Zagłębie Lubin wypożyczy piłkarza do Betclic 1. ligi. Potwierdził to trener

08:38, 9. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

Zagłębie Lubin w najbliższych dniach wypożyczy Michała Matysa do zespołu Podbeskidzia Bielsko-Biała. O tym ruchu młodego bramkarza powiedział sam Marcin Włodarski.

Piłkarze Zagłębia Lubin
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Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Zagłębia Lubin

Michał Matys dołączy do Podbeskidzia

Podbeskidzie Bielsko-Biała dość przyzwoicie, choć bez fajerwerków, rozpoczęło nowy sezon Betclic 1. ligi. Trzy punkty w trzech pierwszych meczach to wynik, który powoduje niedosyt u kibiców tego zespołu, gdyż szansa na zdobycie przynajmniej pięciu oczek była ogromna. Na dobrą sprawę w każdym z zremisowanych meczów Górale mogli sięgnąć po komplet punktów.

Nie to jednak zdaje się być aktualnie głównym problemem. W ostatnich dniach kontuzji nabawił się bowiem Konrad Forenc. Bramkarz Górali zerwał ścięgno Achillesa. Według naszych informacji jego pauza potrwa od 7-9 miesięcy i de facto powoduje, że kapitan zespołu w tym sezonie już nie zagra. Nie jest wykluczone także nic za temat dalszej przyszłości 34-letniego gracza. Dlatego też nie może dziwić, że Podbeskidzie chce dokonać awaryjnego transferu na pozycję bramkarza.

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Od dłuższego czasu pod Klimczokiem mówiło się na temat sprowadzenie Michała Matysa, a więc bramkarza Zagłębia Lubin. Teraz te rozmowy przyśpieszyły i mają zostać sfinalizowane na początku nowego tygodnia. Co ciekawe, z otwartą przyłbicą powiedział o tym Marcin Włodarski, trener TSP, na konferencji prasowej.

Matys to 20-letni golkiper, który poprzedni sezon spędził w barwach Stali Mielec. Rozegrał wówczas 17 spotkań. Wcześniej zbierał doświadczenie m.in. w drugoligowych rezerwach Miedziowych. Z pewnością jednak w Bielsku-Białej nie będzie miał zapewnionego miejsca w składzie, gdyż świetnie spisuje się w nim wychowanek Bielszczan, Szymon Brańczyk.

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