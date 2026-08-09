Zieliński grzmi po meczu z Legią. „Bałagan jak był, tak jest”

"Bałagan w ocenie ręki, jak był, tak jest. To mnie martwi. A bardziej ewidentnego karnego dawno nie widziałem" - przyznał Jacek Zieliński, trener Korony Kielce, na konferencji prasowej po meczu z Legią, cytowany przez serwis "Piłka Nożna".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Karny dla Korony?! Zieliński przekonany

Korona Kielce tylko, albo aż, zremisowała wczorajszy mecz z Legią Warszawa przed własną publicznością. Dla ekipy Jacka Zielińskiego był to dopiero pierwszy punkt, ale to głównie ze względu na fakt, że ich poprzednie starcie zostało przełożone. Z pewnością jednak postawa w drugiej połowie może być optymistyczna na przyszłość.

Kto wie, być może gospodarze powinni to spotkanie wygrać, gdyż jeszcze w pierwszej połowie być może należał im się rzut karny po zagraniu piłki ręką przez Roberta Deziela Jr. Takiego zdania jest przynajmniej szkoleniowiec Korony Kielce, który mocno wypowiedział się o decyzji arbitra.

– Bałagan w ocenie ręki, jak był, tak jest. To mnie martwi. A bardziej ewidentnego karnego dawno nie widziałem – przyznał Jacek Zieliński, trener Korony Kielce, na konferencji prasowej po meczu z Legią, cytowany przez serwis „Piłka Nożna”.

– Ci chłopcy pokazali dobre umiejętności piłkarskie, mental był na bardzo wysokim poziomie. Może nawet na zbyt wysokim, bo zdarzały się błędy związane z przemotywowaniem. Chciałbym, aby to dalej było kultywowane i pielęgnowane, bo na tym możemy dużo zyskać – dodał.

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