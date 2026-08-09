Bayern Monachium od dłuższego czasu obserwuje Igora Thiago. Jak się okazuje, gwiazda Brentford cieszy się też ogromnym zainteresowaniem w Premier League. O transfer Brazylijczyka powalczą Manchester United, Chelsea i Tottenham Hotspur - donosi "TEAMtalk".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Brazylii

Manchester United, Chelsea i Tottenham Hotspur też obserwują Igora Thiago

Bayern Monachium od dłuższego czasu przygląda się sytuacji Igora Thiago, ale mistrz Niemiec nie jest jedynym klubem, który zwrócił uwagę na Brazylijczyka. Napastnik Brentford wzbudził zainteresowanie również na Wyspach Brytyjskich. „TEAMtalk” informuje, że poprzez pośredników kontakt w sprawie 25-latka nawiązały Manchester United, Chelsea oraz Tottenham Hotspur.

Wszystko wskazuje jednak na to, że potencjalni chętni będą mieli spory problem z przekonaniem Brentford do sprzedaży swojej gwiazdy. Klub nie zamierza tego lata rozpatrywać ofert za Igora Thiago i traktuje go jako bardzo ważną część swojego projektu. Anglicy nie chcą pozbywać się napastnika, który w poprzednim sezonie zrobił furorę w Premier League.

Brazylijczyk zakończył minioną kampanię z aż 22 trafieniami. Takie liczby naturalnie przyciągnęły uwagę większych klubów, ale sam zawodnik również nie zamierza na siłę dążyć do transferu. Igor Thiago jest w pełni zaangażowany w dalszą grę dla Brentford i obecnie nie naciska na zmianę pracodawcy.

Bayern Monachium musi więc liczyć się z poważną konkurencją, jeśli w przyszłości zdecyduje się przejść od obserwacji do konkretnego działania. Manchester United, Chelsea i Tottenham Hotspur również widzą w Igorze Thiago interesującą opcję, ale na ten moment najważniejsze pozostaje stanowisko Brentford. Klub jasno daje do zrozumienia, że jego brazylijski napastnik nie jest tego lata na sprzedaż.