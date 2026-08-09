Juventus od dawna chce pozyskać Jhona Lucumiego. Stara Dama jest już prawie dogadana z obrońcą Bologni i obecnie przygotowuje nową ofertę transferową - informuje Nicolo Schira.

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Jhon Lucumi coraz bliżej transferu. Juventus przygotowuje nową ofertę

Juventus od dłuższego czasu pracuje nad transferem Jhona Lucumiego z Bologni. Stara Dama jest już bardzo blisko porozumienia z samym zawodnikiem, a teraz skupia się na przekonaniu jego obecnego klubu do sprzedaży. Nicolo Schira informuje, że Bianconeri przygotowują nową ofertę, którą zamierzają przedstawić jeszcze w przyszłym tygodniu.

Sam Jhon Lucumi miał już osiągnąć z Juventusem porozumienie w sprawie warunków indywidualnych. Kolumbijczyk jest gotowy związać się ze Starą Damą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2031 roku. Umowa ma gwarantować mu zarobki na poziomie około 2,5 miliona euro rocznie.

Teraz najważniejsza pozostaje kwestia oczekiwań Bologni. Juventus musi przygotować propozycję, która przekona Rossoblu do rozpoczęcia finalnych rozmów i zaakceptowania odejścia swojego podstawowego defensora. Wcześniejsze informacje wskazywały, że klub z Stadio Renato Dall’Ara oczekuje za Jhon Lucumiego wyższej kwoty niż ta oferowana przez Bianconerich.

Wszystko wskazuje więc na to, że w najbliższych dniach sytuacja może nabrać tempa. Juventus ma już zgodę samego zawodnika, dlatego jego uwaga skupia się teraz wyłącznie na negocjacjach z Bologną. Jeśli obie strony znajdą porozumienie w sprawie kwoty transferu, Jhon Lucumi może wkrótce zostać nowym zawodnikiem Starej Damy.