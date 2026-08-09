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Marin Pongracić wzbudził zainteresowanie AC Milanu

AC Milan rozgląda się za wzmocnieniem defensywy i tym razem może skierować uwagę na ligowego rywala. Jak informuje „TuttoMercatoWeb”, w kręgu zainteresowań Rossonerich znalazł się Marin Pongracić, który na co dzień reprezentuje barwy Fiorentiny. Chorwacki defensor może być jednym z zawodników, którzy tego lata zmienią klub w ramach Serie A.

Marin Pongracić ma za sobą występy na najwyższym poziomie, dlatego jego sprowadzenie mogłoby być dla AC Milanu ciekawą opcją. Władze klubu analizują sytuację 28-latka i niewykluczone, że wkrótce podejmą konkretne działania w sprawie jego transferu. Na ten moment nie pojawiły się jednak informacje o oficjalnej ofercie.

Sytuacja Marina Pongracicia po ostatnich mistrzostwach świata uległa zmianie. Chorwat zaprezentował się na turnieju z niezłej strony, czym zwrócił na siebie uwagę. Po powrocie do klubu jego pozycja nie jest jednak już tak pewna, a przy obecnej sytuacji kadrowej może zabraknąć dla niego miejsca w zespole Violi.

AC Milan może więc spróbować wykorzystać niepewność wokół przyszłości defensora Fiorentiny. Dla Rossonerich byłaby to okazja do pozyskania doświadczonego zawodnika, który zna realia włoskiej ligi. Ewentualne rozmowy mogą być jednak wymagające, ponieważ Fiorentina niekoniecznie będzie chciała wzmacniać bezpośredniego rywala.