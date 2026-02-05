Guardiola odejdzie z Manchesteru City! To koniec

Manchester City zaczął planować przyszłość bez obecnego trenera. Pep Guardiola może odejść po zakończeniu sezonu - donosi BBC Sport. Hiszpan pracuje w klubie od 2016 roku.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Man City planuje przyszłość bez Guardioli

Scenariusz, w którym Pep Guardiola odchodzi z Manchesteru City, z pewnością przeraża tamtejszych kibiców. Natomiast coraz więcej wskazuje na to, że koniec hiszpańskiego szkoleniowca w klubie jest bliski. To już nie pojedyncze media, a niemalże większość portali sugeruje, że bieżąca kampania jest ostatnią, w której 55-latek zasiada na ławce trenerskiej The Citiziens.

Guardiola pod koniec 2024 roku, gdy Manchester City borykał się z największym kryzysem w jego erze, przedłużył kontrakt do czerwca 2027 roku. Jak donosi BBC Sport, umowa prawdopodobnie nie zostanie wypełniona do końca. Rozstanie ma nastąpić po sezonie.

Mimo że w klubie uważają, że informacje o odejściu Guardioli to tylko plotki, źródło przekonuje, że coś jest na rzeczy. Na Etihad Stadium panuje duża niepewność, ponieważ do rozmów na temat następnej kampanii ma dopiero dojść. Przedstawiciele klubu spotkają się z trenerem pod koniec obecnego bądź po zakończeniu sezonu. Wtedy zapadnie ostateczna decyzja o przyszłości. Nawet jeśli Hiszpan zostanie, to tylko i wyłącznie do czerwca 2027 roku. Nowego kontraktu na pewno nie podpisze.

Kluczowe pytanie, które rodzi się w takim przypadku jest jasne. Kto zastąpi Guardiolę teraz lub za półtora roku? Kandydatów nie brakuje. The Telegraph stworzył listę życzeń menedżerów, jakich obserwuje Manchester City w kontekście nowego trenera.