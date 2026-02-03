Guardiola odejdzie z Man City? Lista kandydatów na następcę już gotowa

Josep Guardiola może po sezonie zakończyć swoją przygodę w Man City. "The Telegraph" wskazał natomiast trzech kandydatów na to, kto może poprowadzić Obywateli w kolejnej kampanii.

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Trzech kandydatów na następcę Josepa Guardioli w Man City

Josep Guardiola ma kontrakt ważny z Manchesterem City do końca czerwca 2027 roku. W mediach nie brakuje jednak doniesień sugerujących, że Hiszpan powoli kończy swoją przygodę z klubem z Etihad Stadium. Konkretne wieści na ten temat przekazał dziennik „The Telegraph”.

Źródło daje do zrozumienia, że na dziś jest trzech kandydatów do tego, aby zastąpić Guardiolę w Manchesterze City. W tym gronie znajdują się były trener Realu Madryt Xabi Alonso, były menedżer Chelsea Enzo Maresca oraz aktualny szkoleniowiec Como Cesc Fabregas.

Hiszpański trener trafił do klubu z Etihad Stadium latem 2016 roku po rozstaniu z Bayernem Monachium. Pod wodzą Guardioli Manchester City jak na razie sześciokrotnie sięgał po mistrzostwo Premier League, dwukrotnie triumfował w Pucharze Anglii oraz cztery razy wygrał Puchar Ligi Angielskiej. Z kolei w 2023 roku Obywatele pod wodzą Hiszpana sięgnęli po triumf w Lidze Mistrzów.

Manchester City aktualnie jest wiceliderem ligi angielskiej, legitymując się dorobkiem 47 punktów. Do pierwszego Arsenalu traci sześć oczek. Tymczasem już w środę wieczorem drużyna Guardioli zmierzy się z Newcastle United w ramach rozgrywek Carabao Cup. Z kolei w najbliższą niedzielę Manchester City zagra na Anfield Road z miejscowym Liverpoolem. The Citizens mają nadzieję na drugie z rzędu zwycięstwo nad tą ekipą. W listopadzie Manchester City zwyciężył 3:0.