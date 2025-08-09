Jack Grealish w tym okienku niemal na pewno zmieni klubowe barwy. Skrzydłowy powinien pozostać w ojczyźnie. Chociaż w Manchesterze City inkasuje ogromną tygodniówkę, może tracić do ekipy z dołu tabeli Premier League, o czym informuje Times Sport.

Every Second Media/ Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Grealish zamieni City na Everton?

Manchester City i Jack Grealish – wszystko wskazuje na to, że ten związek dobiegnie końca po czterech latach. A jeżeli nie zostanie definitywnie zakończony już teraz, to Anglik rozstanie się z Obywatelami na zasadzie wypożyczenia. Właśnie w taki sposób 29-latka chce pozyskać Everton.

The Toffees w ostatnich latach nie należą do czołówki Premier League. Ekipa z niebieskiej części Merseyside w poprzednich rozgrywkach uplasowała się na 13. lokacie, sezon 23/24 zakończyła na 15. pozycji, natomiast rok wcześniej cudem uniknęła spadku, finiszując na 17. miejscu. Chociaż Everton nie imponuje sportową dyspozycją, władze klubu są w stanie uczynić Grealisha nową gwiazdą i opłacić jego wysoką tygodniówkęktóa wynosi 300 tysięcy funtów.

Grealish nie może narzekać na brak zainteresowania. Zgodnie z doniesieniami portalu TEAMtalk, Anglik już wybrał preferowany kierunek. Jednak to właśnie w Evertonie mógłby stać się centralną postacią całego projektu. W poprzednim sezonie zaliczył on 32 spotkania, w których strzelił trzy gole i zanotował pięć asyst. Na boisku spędził 1521 minut.