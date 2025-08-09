Grealish trafi do ekipy z dołu stawki? Ogromne zarobki to nie problem

21:00, 9. sierpnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Times Sport

Jack Grealish w tym okienku niemal na pewno zmieni klubowe barwy. Skrzydłowy powinien pozostać w ojczyźnie. Chociaż w Manchesterze City inkasuje ogromną tygodniówkę, może tracić do ekipy z dołu tabeli Premier League, o czym informuje Times Sport.

Jack Grealish
Obserwuj nas w
Every Second Media/ Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Grealish zamieni City na Everton?

Manchester City i Jack Grealish – wszystko wskazuje na to, że ten związek dobiegnie końca po czterech latach. A jeżeli nie zostanie definitywnie zakończony już teraz, to Anglik rozstanie się z Obywatelami na zasadzie wypożyczenia. Właśnie w taki sposób 29-latka chce pozyskać Everton.

The Toffees w ostatnich latach nie należą do czołówki Premier League. Ekipa z niebieskiej części Merseyside w poprzednich rozgrywkach uplasowała się na 13. lokacie, sezon 23/24 zakończyła na 15. pozycji, natomiast rok wcześniej cudem uniknęła spadku, finiszując na 17. miejscu. Chociaż Everton nie imponuje sportową dyspozycją, władze klubu są w stanie uczynić Grealisha nową gwiazdą i opłacić jego wysoką tygodniówkęktóa wynosi 300 tysięcy funtów.

Grealish nie może narzekać na brak zainteresowania. Zgodnie z doniesieniami portalu TEAMtalk, Anglik już wybrał preferowany kierunek. Jednak to właśnie w Evertonie mógłby stać się centralną postacią całego projektu. W poprzednim sezonie zaliczył on 32 spotkania, w których strzelił trzy gole i zanotował pięć asyst. Na boisku spędził 1521 minut.

POLECAMY TAKŻE

Ilkay Gundogan i Pep Guardiola
Manchester City dostał ofertę za Gundogana. Guardiola długo się nie zastanawiał
Thomas Frank
Tottenham reaguje na kontuzję gwiazdy. Rusza po gracza Liverpoolu
Jack Grealish
Jack Grealish wybrał nowy klub. Tam chce kontynuować karierę