Tonali wybrał nowy klub. To go przekonało

Sandro Tonali może wkrótce zmienić klub w Premier League. Według Bena Jacobsa Tottenham prowadzi rozmowy z Newcastle United i wierzy, że w najbliższym czasie uda się sfinalizować ten gigantyczny ruch.

Belga News Agency / Alamy Na zdjęciu: Sandro Tonali

Tottenham dogaduje szczegóły transferu Tonalego

Tottenham nie rezygnuje z walki o Sandro Tonalego. Jak informuje Ben Jacobs, londyński klub pozostaje optymistycznie nastawiony do stanowiska reprezentanta Włoch, który jest otwarty na grę w ekipie Kogutow. Znacznie trudniejsze okazuje się jednak osiągnięcie porozumienia z Newcastle United, które nie zamierza łatwo rozstawać się z jednym ze swoich kluczowych zawodników.

Według źródła Newcastle odrzuciło już pierwszą oficjalną ofertę Tottenhamu opiewającą na około 80 milionów funtów. Rozmowy między klubami nadal trwają, ale oczekiwania finansowe są znacznie wyższe. Władze Srok mają oczekiwać kwoty przekraczającej 100 milionów funtów, co pokazuje, jak wysoko cenią włoskiego pomocnika. O Włocha walczy także między innymi Manchester City, ale ten miał już dokonać wyboru.

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Dużym atutem Tottenhamu ma być osoba Roberto De Zerbiego. Według Bena Jacobsa właśnie nowy szkoleniowiec Spurs odgrywa ważną rolę w decyzji Tonalego. Styl gry preferowany przez włoskiego trenera ma odpowiadać charakterystyce pomocnika, który potrafi kontrolować tempo gry, skutecznie rozgrywać piłkę i dobrze radzi sobie pod presją.

Zainteresowanie Tonalim nie oznacza końca poszukiwań w środku pola. Tottenham równolegle pracuje także nad transferem Mateusa Fernandesa, o którego zabiega również Manchester United. Wszystko wskazuje na to, że Spurs planują poważną przebudowę drugiej linii przed nowym sezonem.