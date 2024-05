Manchester United w poniedziałkowy wieczór rozegra spotkanie 36. kolejki Premier League. Czerwone Diabły do meczu z Crystal Palace przystąpią bez swojej największej gwiazdy. Jej absencja to ogromne zaskoczenie.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Manchester United - Coventry City

Premier League. United bez kluczowej postaci, “historyczna” chwila

Zmagania 36. serii gier Premier League zamknie starcie Crystal Palace – Manchester United. Na Selhurst Park 14. ekipa ligowej stawki podejmie drużynę, która aktualne zajmuje 8. miejsce i walczy o europejskie puchary. Orły mogą być spokojne o swój byt w angielskiej elicie, natomiast Czerwone Diabły nie mogą pozwolić sobie na stratę punktów o w ostatnich kolejkach.

W Londynie podopieczni Erika ten Haga pojawią się bez najważniejszego piłkarza. W kadrze gości zabraknie Bruno Fernandesa. Portugalczyk od dłuższego czasu zmaga się z kontuzją nadgarstka, ale do tej pory był w stanie meldować się na boisku. Jednak z Crystal Palace gwiazda United nie zagra.

Co ciekawe, Bruno Fernandes o momentu przenosin na Old Trafford, a więc od stycznia 2020 roku, nie opuścił ani jednego spotkania z powodu urazu. W trakcie swojej kariery w koszulce Manchesteru tylko pięć razy nie był do dyspozycji trenera i zawsze przyczyną jego absencji było zawieszenie za kartki.

Erik ten Hag w meczu z Palace nie może skorzystać nie tylko z Bruno Fernandesa, ale także z Harry’ego Maguire’a, Victora Lindelofa, Raphaela Varane’a, Lisandro Martineza czy Luke’a Shawa. Sytuacja kadrowa United na finiszu sezonu Premier League wygląda dramatycznie.