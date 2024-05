fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Brighton – Man Utd, gdzie oglądać

Dziewięć punktów dzieli w tabeli Brighton i Manchester United. Zawodnicy Mew przed swoim ostatnim spotkaniem ligowym legitymują się bilansem 48 oczek. Z kolei 57 punktów ma na swoim koncie zespół z Old Trafford.

Ekipa Roberto De Zerbiego podejdzie do potyczki po przegranej z Chelsea (1:2). Z kolei podopieczni Erika ten Haga wrócili na zwycięski szlak po trzeba meczach bez wygranej, pokonując Newcastle United (3:2). Sprawdź typy na mecz Brighton – Manchester United.

Brighton – Man Utd, transmisja na żywo w TV

Sobotnią potyczkę będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie emitowane od godziny 17:00 na CANAL+ Now.

Brighton – Man Utd, transmisja online

Niedzielne starcie w ramach 38. kolejki ligi angielskiej będzie do obejrzenia również w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Miesięczny kosz dostępu do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium to 74 zł.

Brighton – Man Utd, kto wygra?

Brighton – Man Utd, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Wariant z wygraną Brighton wynosi 2.35. Remis oszacowano na 4.05. Z kolei opcja na zwycięstwo Manchesteru United kształtuje się w wysokości 2.72.

