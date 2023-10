IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Danny Drinkwater

W poniedziałek Danny Drinkwater poinformował o zakończeniu kariery piłkarskiej

Zawodnik przyznał, że przez zbyt długi czas tkwił w zawieszeniu. Pozostawał wolnym agentem od lipca 2022 roku

W swojej karierze pomocnik wygrał mistrzostwo Anglii z Leicester City, a także kilka innych trofeów

Drinkwater odwiesił buty na kołku. “Za długo tkwiłem w zawieszeniu”

Danny Drinkwater w poniedziałek podjął decyzję o zakończeniu kariery piłkarskiej. Zawodnik miał ogromne problemy, odkąd latem 2017 roku opuścił Leicester City.

Trzykrotny reprezentant Anglii sięgnął z Lisami po sensacyjne mistrzostwo, po czym natychmiast odszedł za 38 milionów do Chelsea. Tam, jednak, mocna konkurencja i liczne kontuzje sprawiły, że pełnił jedynie rolę rezerwowego. The Blues wypożyczali gracza do Burnley, Aston Villi, Kasimpasy i FC Reading, ale nigdzie nie zapuścił korzeni. Latem 2022 roku jego umowa z Chelsea wygasła. Od tamtej pory 33-latek pozostawał wolnym agentem.

🔵👋🏻 Danny Drinkwater has announced his retirement from football — he’s 33.



🏆 Premier League winner @ Leicester.

🏆 FA Cup winner @ Chelsea. pic.twitter.com/vkrOmmFSv7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 30, 2023

– Chcę ogłosić moje przejście na emeryturę. To wisiało w powietrzu od dawna, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatni rok. Myślę jednak, że trzeba powiedzieć to oficjalnie. Myślę, że byłem na to gotowy, to pomoże w zmianie. Myślę też, że zbyt długo trwałem w zawieszeniu. Chciałem grać, ale nie dostawałem szans na poziomie, na jaki myślałem, że zasługuję – wyznał sam zainteresowany na łamach The Mirror.

Drinkwater rozegrał na poziomie Premier League 104 spotkania. Zanotował w nich pięć bramek i dziewięć asyst.

