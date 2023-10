Choć FC Barcelona przegrała z Realem Madryt, Fermin Lopez rozegrał świetne spotkanie. Jak donosi AS, piłkarz usłyszał już od Xaviego Hernandeza, że nie wróci do rezerw, tylko będzie pełnoprawnym członkiem pierwszej drużyny. Niewykluczone, że niebawem po 20-latka zgłosi się też Luis de la Fuente.

Źródło: AS

Źródło: AS

IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Fermin Lopez

Fermin Lopez ma za sobą świetne tygodnie, których puentą był występ w El Clasico

Jak donosi AS, Xavi wyjawił graczowi, że jest już pełnoprawnym członkiem pierwszego składu

W Hiszpanii oczekują, że Luis de la Fuente powoła 20-latka na najbliższe zgrupowanie reprezentacji narodowej

Fermin kolejnym diamentem La Masii. Nie wróci do rezerw

Fermin Lopez to kolejny z wynalazków Xaviego Hernandeza. Trener zabrał 20-latka na obóz przygotowujący FC Barcelonę do sezonu, a ten pokazał się tam ze świetnej strony. Fani zapamiętali zwłaszcza bombową bramkę zdobytą przez pomocnika w sparingu z Realem Madryt. Liczne kontuzje graczy drugiej linii sprawiły, że na początku sezonu Fermin regularnie pomaga seniorskiej drużynie. Mało tego, robi to na wyjątkowo wysokim poziomie. Okazał się kluczowy w starciu z Szachtarem Donieck (2:1), notując gola i asystę. Świetną partię rozegrał też w niedawnym El Clasico. FC Barcelona przegrała z Królewskimi (1:2), ale Fermin był jedną z najjaśniejszych postaci przegranej drużyny; trafił też w słupek bramki Kepy.

Jak donosi AS, sobotni mecz był ostatnim egzaminem dla 20-latka. Xavi wyjawił mu już, że nie wróci do zespołu rezerw. Jest traktowany jako pełnoprawny członek pierwszej drużyny, podobnie, jak Lamine Yamal. Madrycki dziennik podkreśla też, że Luis de la Fuente najprawdopodobniej powoła pomocnika na listopadowe zgrupowani reprezentacji Hiszpanii.

Fermin rozegrał w tym sezonie dziewięć meczów we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwie bramki i asystę.

Czytaj więcej: Odrodzenie Isco. “Mam nadzieję, że to mi się uda”.