Douglas Luiz gotowy opuścić Juventus. Nowy kierunek zaskakuje!

Douglas Luiz jest gotów opuścić Juventus i przenieść się do Nottingham Forest. Według "Tuttosport" rozmowy między klubami trwają, ale różnice finansowe pozostają przeszkodą.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Douglas Luiz

Douglas Luiz otwarty na Nottingham Forest

Douglas Luiz rozpoczął już treningi z Juventusem po tym, jak opuścił pierwsze dni przygotowań bez zgody klubu. Mimo powrotu do pracy, Brazylijczyk myśli o transferze. Według „Tuttosport” pomocnik chciałby wrócić do Premier League i nie miałby nic przeciwko przeprowadzce do Nottingham Forest.

Juventus oczekuje za Luiza 40 milionów euro. Tyle klub chce odzyskać po ubiegłorocznym transferze, który kosztował Bianconerich około 50 milionów. Tymczasem Nottingham Forest proponuje wypożyczenie z opcją wykupu za 32–33 miliony. Negocjacje trwają, ale porozumienie wciąż nie zostało osiągnięte.

Piłkarz miał otrzymać od klubu z Premier League ofertę pięcioletniego kontraktu o wartości 5 milionów euro za sezon. To pokazuje, że Forest poważnie traktuje sprowadzenie 26-latka, ale musi znaleźć sposób, by przekonać do transakcji także Juventus.

W grze o pomocnika pojawił się również inny angielski klub. Według Fabrizio Romano, rozmowy z otoczeniem Luiza prowadziło również Everton. Na razie nie wiadomo jednak, czy złoży on konkretną ofertę.

Przyszłość Douglasa Luiza pozostaje otwarta. Juventus nie zamierza oddawać zawodnika za bezcen, ale sam piłkarz jasno daje do zrozumienia, że chętnie zmieniłby otoczenie jeszcze tego lata.

