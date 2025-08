Vlahović blokuje ruchy transferowe kolejnego klubu!

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Vlahović wciąż niepewny swojej przyszłości

Dusan Vlahovic to obecnie jeden z największych problemów Juventusu. Napastnik, który miał być przyszłością klubu, utknął w kontrakcie wartym dwanaście milionów euro netto rocznie. To ogromne obciążenie dla budżetu Bianconerich. Co więcej, sam zawodnik nie wykazuje chęci do obniżenia zarobków ani przyspieszenia transferu.

Według doniesień włoskich dziennikarzy, Juventus rozważa transfer Serba do Milanu. Klub z Mediolanu nie chce jednak nadmiernie inwestować, licząc na okazję. Cała operacja przypomina delikatną grę interesów: piłkarz nie chce stracić ani centa, Juventus szuka oszczędności, a Milan kalkuluje.

W tym kontekście niespodziewanie wraca temat Massimiliano Allegriego. Trener, który jeszcze niedawno został wyrzucony z Juventusu za rzekomo nieodpowiednie zachowanie, dziś jawi się jako jedyna osoba, która mogłaby przywrócić wartość rynkową Vlahovicia odbudowując jego formę, a wcześniej namawiając Milan na sfinalizowanie transferu. Trener, który nie słynął z ofensywnego stylu, może być ostatnią nadzieją na uratowanie inwestycji w serbskiego napastnika.

Juventus musi niepewność wokół Serba jak najszybciej rozwiązać. Na rynku czają się już potencjalni zastępcy, jak Goncalo Ramos czy Kolo Muani, a czas ucieka. Zblokowany jest również Milan, który z jednej strony czeka na okazję, a z drugiej nie ma zagwarantowanej alternatywy.

