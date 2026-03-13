Arsenal negocjuje z gwiazdorem. Zaoferował mu nowy kontrakt

Declan Rice od sezonu 2023/2024 jest jednym z kluczowych zawodników Arsenalu. 27-letni pomocnik nie potrzebował czasu na aklimatyzację w zespole Kanonierów i bardzo szybko stał się jedną z najważniejszych postaci drużyny z północnego Londynu. Doświadczony piłkarz regularnie imponuje formą oraz wpływem na grę ekipy The Gunners. Obecna umowa 72-krotnego reprezentanta Anglii obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a władze lidera Premier League już teraz zaczynają myśleć o jej przedłużeniu.

Według najnowszych informacji Samiego Mokbela ze stacji „BBC”, działacze Arsenalu rozpoczęli wstępne rozmowy z piłkarzem w sprawie podpisania nowego kontraktu. Włodarze z Emirates Stadium chcą zabezpieczyć przyszłość jednego ze swoich najważniejszych zawodników na kolejne lata.

Wszystko wskazuje na to, że negocjacje zakończą się porozumieniem, ponieważ zarówno klub, jak i sam zawodnik są zainteresowani dalszą współpracą. Niewykluczone również, że agent Rice’a będzie starał się wywalczyć dla swojego klienta podwyżkę wynagrodzenia.

Doświadczony pomocnik trafił na Emirates Stadium w lipcu 2023 roku za niemal 120 milionów euro z West Hamu United. Mimo ogromnej kwoty transferu, Arsenal może uznać tę inwestycję za bardzo udaną. Rice należy obecnie do grona najlepszych środkowych pomocników na świecie i jest ważnym elementem układanki w zespole Mikela Artety. W trwającym sezonie rozegrał 41 spotkań, zdobył cztery bramki oraz zanotował jedenaście asyst. Jego wartość rynkowa wynosi około 120 milionów euro.