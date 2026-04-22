Estevao może opuścić mundial. Gwiazda Chelsea kontuzjowana

19:36, 22. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Źródło: BBC Sport

Estevao doznał kontuzji mięśnia uda podczas meczu Chelsea z Manchesterem United. Według "BBC Sport" występ Brazylijczyka na mistrzostwach świata stanął pod znakiem zapytania.

Poważna kontuzja Estevao pod koniec sezonu

Chelsea ma bardzo trudny okres w drugiej części sezonu. Po dotkliwej porażce z Brighton & Hove Albion (0:3) w ramach 34. kolejki Premier League, władze klubu zdecydowały się na zwolnienie Liama Roseniora. 41-letni szkoleniowiec pracował w The Blues przez cztery miesiące i poprowadził drużynę w łącznie 23 spotkaniach.

W miniony weekend The Blues doznali porażki na własnym stadionie z Manchesterem United (0:1). Na tym jednak problemy Chelsea się nie kończą. Poważny niepokój budzi sytuacja skrzydłowego Estevao, którego występ na mistrzostwach świata stoi pod dużym znakiem zapytania.

18-latek doznał kontuzji ścięgna udowego, która wykluczy z gry do końca sezonu. Uraz pojawił się w wyjątkowo trudnym momencie zarówno dla zawodnika, jak i dla klubu. Jak podaje „BBC Sport”, źródła bliskie piłkarzowi twierdzą, że powinien być gotowy na turniej, jednak decyzja o jego powołaniu przez Carlo Ancelotti wciąż nie jest przesądzona.

Niepokojący jest również fakt, że to już drugi uraz ścięgna udowego Estevao w tym sezonie. Mimo problemów zdrowotnych, Brazylijczyk może uznać ten sezon za udany pod względem liczb. W 36 występach zdobył osiem bramek i zanotował cztery asysty. Dodajmy, iż Estevao trafił do Chelsea latem z Palmeiras za 45 milionów euro.

