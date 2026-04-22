Barcelona rezygnuje. Trzy transfery trafiają do kosza

16:59, 22. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
FC Barcelona podjęła decyzję ws. przyszłych transferów. Jak się okazuje, zrezygnowano z trzech wzmocnień. Rafael Leao, Bernardo Silva oraz Pedro Neto nie trafią latem na Camp Nou - informuje "Mundo Deportivo".

FC Barcelona pracuje nad wzmocnieniami, których chce dokonać w nadchodzącym letnim okienku transferowym. Wielu zawodników znajduje się w kręgu zainteresowań Dumy Katalonii, a najnowsze doniesienia w tej sprawie przekazuje „Mundo Deportivo”. Otóż Blaugrana zrezygnowała z trzech piłkarzy. Rafael Leao, Bernardo Silva oraz Pedro Neto nie trafią w najbliższym czasie na Camp Nou.

Postać Portugalczyka budzi ogromne zainteresowanie u Joana Laporty. Sama gwiazda AC Milanu chciałaby wylądować w FC Barcelonie. Jednak piłkarz nie znajduje uznania w oczach Hansiego Flicka. Szkoleniowiec Dumy Katalonii negatywnie patrzy na skrzydłowego w kontekście jego pracy w defensywie. Ten mankament przekreśla jego szanse na transfer.

Bernardo Silva i Pedro Neto byli przez długi okres czasu łączeni z FC Barceloną. Obaj zawodnicy jednak nie pasują do filozofii klubu. Tym samym Duma Katalonii nie będzie liczyła się w walce o ich transfer. Blaugrana zatem będzie skupiała uwagę na innych zawodnikach, których będzie mogła pozyskać w letnim okienku.

FC Barcelona już w najbliższą środę rozegra kolejne ważne spotkanie ligowe. Tego dnia mistrzowie Hiszpanii zmierzą się przed własną publicznością z Celtą Vigo.

