Mateus Fernandes łączony z Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain nie zwalnia tempa i już myśli o transfer. W letnim okienku mistrzowie Francji mogą sięgnąć po jednego z najlepszych graczy na swojej pozycji w całej Premier League. Serwis „Foot Mercato” przekazuje, że w kręgu zainteresowań paryżan znalazł się Mateus Fernandes, który na co dzień reprezentuje barwy West Hamu United.

Tym samym Paris Saint-Germain włącza się do walki o transfer Portugalczyka. Pomocnik Młotów jest dość łakomym kąskiem na rynku. Zawodnik jest łączony m.in. z Liverpoolem. Na ten moment jednak żadna z zainteresowanych ze stron nie wykonała odpowiednich kroków dążących do sprowadzenia wychowanka Sportingu Lizbona.

Kontrakt Mateusa Fernandesa z West Hamem United obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku. Klub z Londynu wciąż musi liczyć się w walce o utrzymanie w Premier League. Latem zapowiada się rozkup Młotów, którzy jednak będą chcieli zarobić pokaźną sumę pieniądze. Obecnie nie jest znana wycena Portugalczyka, ale możemy być pewni, że zainteresowane strony będą musiały sięgnąć głęboko do portfela.

Mateus Fernandes w obecnym sezonie rozegrał 37 spotkań w koszulce West Hamu United. Portugalski pomocnik zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.