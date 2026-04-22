PSG rzuca wyzwanie Barcelonie! Chodzi o transfer

21:13, 22. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz
Źródło: Africa Foot

Paris Saint-Germain i FC Barcelona może czekać rywalizacja na rynku transferowym. Mistrzowie Francji włączyli się bowiem do walki o sprowadzenie Abde Ezzalzouliego z Realu Betis - donosi "Africa Foot".

Luis Enrique
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Abde Ezzalzouli łączony również z Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain w środę nadrobiło zaległości. Podopieczni Luisa Enrique tego dnia mierzyli się przed własną publicznością z FC Nantes. Spotkanie na Parc des Princes ułożyło się po myśli gospodarzy, którzy odnieśli pewne zwycięstwo rezultatem 3:0. Władze paryskiego klubu natomiast już myślą o zbliżającym się letnim okienku transferowym.

Najnowsze doniesienia z obozu Paris Saint-Germain przekazuje serwis „Africa Foot”. Otóż mistrzowie Ligue 1 wytypowali już kandydata do przyjścia w letnim okienku. Trop prowadzi do La Ligi, ponieważ w kręgu zainteresowań paryżan znalazł się Abde Ezzalzouli, który na co dzień reprezentuje barwy Realu Betis.

Paris Saint-Germain jednak będzie musiało stoczyć trudną rywalizację o Marokańczyka. 24-latek znajduje się również pod obserwacją FC Barcelony. Właśnie między tymi europejskimi gigantami może wkrótce rozpocząć się walka o transfer pomocnika. Czas pokaże, w którym klubie finalnie będziemy oglądali wychowanka Hercules.

Abde Ezzalzouli w obecnym sezonie rozegrał 37 spotkań w koszulce Realu Betis. Statystyki reprezentanta Maroka są imponujące. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 12 trafień, a także zaliczył taką samą liczbą asyst.

