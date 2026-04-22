Real Madryt rozważa sprzedaż zawodnika. Gigant czeka na oferty

Real Madryt może jeszcze uratować sezon zdobyciem mistrzostwa Hiszpanii. "Mundo Deportivo" donosi jednak, że latem Królewscy mogą rozważyć oferty za Andrija Łunina.

Real Madryt w końcówce sezonu musi radzić sobie bez Thibauta Courtoisa, który doznał urazu uda. Pod nieobecność Belga między słupkami regularnie występuje Andrij Łunin. 27-letni bramkarz rozegrał w tym sezonie 10 spotkań we wszystkich rozgrywkach, jednak w żadnym z nich nie zdołał zachować czystego konta.

W klubie coraz głośniej mówi się o możliwej przebudowie zespołu w trakcie letniego okna transferowego. Na wylocie znajdują się David Alaba i Dani Carvajal, których kontrakty wygasają w czerwcu. Niewykluczone są również rozstania z piłkarzami pełniącymi dotąd role rezerwowych.

Niepewna pozostaje także przyszłość Eduardo Camavingi, który ma za sobą trudny sezon i może rozważyć zmianę otoczenia. Z kolei młody talent Franco Mastantuono może zostać wypożyczony. Jak informuje „Mundo Deportivo”, do grona zawodników, którzy mogą opuścić klub, może dołączyć również Łunin. Real nie zamierza blokować transferu, jeśli pojawi się satysfakcjonująca oferta za ukraińskiego golkipera.

Łunin jest związany z klubem kontraktem do czerwca 2030 roku. Już w przeszłości wielokrotnie był łączony z odejściem, jednak ostatecznie pozostawał w Madrycie. Do Królewskich trafił w 2018 roku z Zorii Ługańsk za 8,5 miliona euro. W kolejnych latach był wypożyczany m.in. do CD Leganes oraz Realu Valladolid.