Chelsea reaguje na fatalne wyniki. Menedżer zwolniony!

18:44, 22. kwietnia 2026
Paweł Wątorski
Chelsea poinformowała o rozstaniu z Liamem Roseniorem. 41-letni menedżer pracował w angielskim gigancie od początku stycznia. Tymczasowym trenerem do końca sezonu został Calum McFarlane.

Chelsea FC przeżywa bardzo trudny okres w końcówce sezonu. Londyński klub zanotował pięć porażek z rzędu w Premier League i obecnie zajmuje 7. miejsce w tabeli z dorobkiem 48 punktów. W trakcie sezonu władze klubu zdecydowały się na zmianę na stanowisku trenera i zwolniły Enzo Mareskę. Jego następcą na początku stycznia został Liam Rosenior, który wcześniej zbierał bardzo dobre recenzje za pracę w RC Strasbourg.

Początkowo zmiana miała przynieść poprawę wyników i stabilizację formy zespołu, jednak sytuacja Chelsea w ostatnich tygodniach uległa pogorszeniu. Przełomowym momentem okazała się porażka z Brighton & Hove Albion (0:3).

W oficjalnym komunikacie Chelsea podkreśliła, że decyzja o rozstaniu nie była łatwa. Klub jednocześnie wyraził wdzięczność wobec Roseniora oraz jego sztabu szkoleniowego za wykonaną pracę i zaangażowanie od momentu przejęcia zespołu w trakcie sezonu.

Tymczasowo obowiązki pierwszego trenera przejmie Calum McFarlane. Najbliższe dni będą dla Chelsea wyjątkowo intensywne. Już w ten weekend londyńczycy zmierzą się z Leeds United w półfinale Pucharu Anglii.

Priorytetem na ostatnią część rozgrywek pozostaje jednak walka o miejsca premiowane awansem do europejskich pucharów. Władze Chelsea liczą, że zmiana na ławce trenerskiej pozwoli drużynie poprawić wyniki w decydującym momencie sezonu.

