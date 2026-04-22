Juventus w letnim okienku transferowym sprowadzi nowego bramkarza. Jak się okazuje, będzie to Alisson Becker z Liverpoolu. Stara Dama osiągnęła właśnie ustne porozumienie z Brazylijczykiem - donosi Matteu Moretto.

Głównym celem Juventusu na zbliżające się letnie okienko transferowe jest sprowadzenie nowego bramkarza. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Starą Damą może wzmocnić David De Gea. Inne zdanie ma w tej sprawie Matteo Moretto. Dziennikarz przekazał, że turyńczycy dogadali się już z Alissonem Beckerem z Liverpoolu.

Juventus osiągnął ustne porozumienie z brazylijskim bramkarzem, więc teraz pozostały im negocjacje z obecnym mistrzem Premier League. The Reds nie wiążą przyszłość z weteranem, przez co kwota potencjalnego transferu nie będzie zwalała z nóg. Z pewnością Stara Dama będzie dysponowała taką gotówką, żeby dopiąć przyjście reprezentanta Canarinhos.

Obecny sezon potwierdził, że Michele Di Gregorio nie zapewnie spokoju między słupkami. Po notorycznych błędach Włocha, Juventus natychmiastowo zaczął rozglądać się za nowym bramkarzem. Od razu oczy turyńczyków zostały zwrócone na Alissona Beckera i wszystko na to wskazuje, że Brazylijczyk wyląduje latem na Allianz Stadium.

Alisson Becker w trwającej kampanii rozegrał 34 spotkania między słupkami Liverpoolu. Reprezentant Brazylii może pochwalić się dobrą liczbą zachowanych czystych kont. Udało mu się aż 13-krotnie zakończyć mecz na zero z tyłu.