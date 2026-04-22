Juventus już zdecydował. Boga na to zapracował

Juventus przyspiesza działania w sprawie Jeremiego Bogi po jego udanych występach w ostatnich miesiącach. Według TuttoJuve.com oraz informacji Fabrizio Romano klub chce zamknąć temat jak najszybciej.

Juventus chce uprzedzić konkurencję ws. Bogi

Juventus znalazł się w sytuacji wymagającej szybkiej reakcji na rynku transferowym. Dobre występy Jeremiego Bogi wzbudziły zainteresowanie klubów zagranicznych. Działacze obawiają się, że zwłoka może skomplikować całą operację.

Fabrizio Romano przekazał, że plan jest już jasno określony przez klub. – Juventus przygotowuje się do aktywowania prawa wykupu Bogi w najbliższych tygodniach – powiedział dziennikarz. Priorytetem pozostaje zabezpieczenie się przed ewentualnymi ofertami z zewnątrz.

Istotną rolę odegrało także podejście sztabu szkoleniowego oraz samego piłkarza. – Juventus na niego postawił, obdarzył go zaufaniem, a Luciano Spalletti wykonał ważną pracę – dodał Romano. To sprawia, że zawodnik czuje się ważną częścią projektu.

Boga od momentu przyjścia w styczniu rozegrał 12 spotkań. Zdobył w nich 4 bramki oraz zanotował jedną asystę. Jego czas gry wyniósł 530 minut, co pokazuje jego rosnącą rolę w drużynie.

Umowa wypożyczenia obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku i została zawarta bez opłaty początkowej. Porozumienie z OGC Nice przewiduje możliwość wykupu zawodnika. Kwota transferu wynosi 4,8 miliona euro i może zostać rozłożona na dwa lata.

Zarówno klub, jak i trener są zgodni w ocenie dotychczasowych występów skrzydłowego. Wszystko wskazuje na to, że Juventus chce zamknąć sprawę jeszcze przed otwarciem kolejnego okna transferowego.

Zobacz również: Allegri już go trenował. Teraz marzy, by trafił do Milanu

