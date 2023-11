IMAGO / Salvio Calabrese Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea FC

Chelsea może mieć kolejne problemy

The Blues mieli dopuścić się złamania praw finansowego fair play

Chodzi o kwoty kilkudziesięciu milionów funtów, które miały zostać ukryte

Chelsea złamała finansowe fair play?

Ostatnie miesiące to nie jest łatwy czas da Chelsea. Wymuszona zmiana właściciela z powodu wojny na Ukrainie, nieudane transfery i fatalna sytuacja sportowa to jednak nie jest wszystko, co może spotkać The Blues.

The Guardian donosi, że międzynarodowe śledztwo wykazało nieprawidłowości finansowe w działaniach Chelsea. Dotyczy to czasów, gdy klubem rządził Roman Abramowicz, a część wydatków miała zostać ukryta. Tym samym The Blues spełniali wymogi finansowego fair play. Sprawa jest w toku, ale zespół z Londynu ryzykuje odjęciem punktów w tabeli Premier League. Na rozstrzygnięcie tej sprawy należy jednak jeszcze zaczekać.

Brytyjscy dziennikarze donoszą, że nieprawidłowości dotyczą między innymi transferów Williana czy Eto’o, a także wypłacania należności agentowi Edena Hazarda czy współpracownikowi Antonio Conte. Chelsea obecnie odcina się od tych oskarżeń.

Zobacz również: Man Utd planuje wielki transfer. Wschodząca gwiazda Premier League na celowniku