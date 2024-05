DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Khephren Thuram

Nicea gotowa sprzedać Khephrena Thurama za 15-20 mln euro

Khephren Thuram w ostatnim letnim okienku transferowym mógł opuścić Niceę, ponieważ był obserwowany przez gigantów Premier League. 23-letni pomocnik ostatecznie pozostał na Lazurowym Wybrzeżu i rozegrał kolejny sezon na dobrym poziomie. Wszystko wskazuje na to, że jednokrotny reprezentant Francji odejdzie z obecnego klubu po zakończeniu kampanii 2023/2024. Włodarze OGC Nice wycenili już nawet swojego piłkarza.

Kontrakt Khephrena Thurama wygasa w 2025 roku, dlatego drużyna z Ligue 1 zdaje sobie sprawę, że to ostatni moment na spieniężenie karty zawodniczej perspektywicznego pomocnika. Według najnowszych informacji tamtejszej gazety “Nice-Matin” Nicea jest gotowa sprzedać 23-latka za około 20-25 milionów euro. Ta wycena wydaje się promocją, gdyż w przeszłości w kontekście przeprowadzki piłkarza mówiło się o 35-40 milionach euro.

Przypomnijmy, że Khephren Thuram to syn legendarnego Liliana i brat Marcusa, który na co dzień występuje w Interze Mediolan. Utalentowany zawodnik głównie jest łączony z przenosinami do Premier League oraz Serie A. Urodzony we włoskiej miejscowości Reggio Emilia Francuz w 27 meczach aktualnego sezonu strzelił 1 gola i zaliczył tyle samo asyst.