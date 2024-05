Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bruno Fernandes spotkał się z władzami Man Utd

Bruno Fernandes to jedna z największych gwiazd Manchesteru United. Jednak po nieudanym sezonie 2023/2024 przyszłość Portugalczyka na Old Trafford stanęła pod znakiem zapytania. Od pewnego czasu piłkarz jest poważnie łączony z odejściem z klubu.

We wtorek (14 maja) serwis The Independent informował o tym, że transferem Bruno Fernandesa interesuje się Bayern Monachium. Wcześniej kataloński El Nacional pisał o potencjalnych przenosinach pomocnika do FC Barcelony. Natomiast teraz przełomowe wieści przekazują kolejni dziennikarze.

Mail Sport przekonuje, że Manchester United chce zatrzymać Bruno Fernandesa. Te wieści potwierdza David Ornstein, który uzupełnił raport o informacje na temat spotkania piłkarz z władzami klubu. Ponoć po długich rozmowach strony doszły do porozumienia i na ten moment nie ma mowy o sprzedaży gwiazdy.

Portugalczyk trafił do Man Utd w 2020 roku za 65 milionów euro ze Sportingu CP. Od tamtej pory dla klubu z Old Trafford rozegrał 230 meczów, zdobywając 79 bramek i notując 64 asysty. Wraz z drużyną Fernandes sięgnął po Puchar Ligi Angielskiej w 2023 roku i jak na razie jest to jedyne trofeum w barwach Czerwonych Diabłów.

W aktualnej kampanii pomocnik wystąpił w 45 meczach, trafiając do siatki 15 razy i zaliczając 11 ostatnich podań. Patrząc na dyspozycję Man Utd, jest to bez wątpienia solidny wynik.

