Bruno Fernandes w letnim okienku transferowym może być wielkim celem transferowym Bayernu Monachium. Bawarczycy poważnie rozważają pozyskanie Portugalczyka - donosi The Independent.

Źródło: Miguel Delaney / The Independent

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Bayern Monachium zainteresowany Bruno Fernandesem

Przyszłość Bruno Fernandesa w ostatnim czasie jest obiektem medialnych plotek. Etatowy reprezentant Portugalii znajduje się na celowniku zamożnych klubów z Arabii Saudyjskiej i podobno jest gotowy przeanalizować oferty od tamtejszych zespołów. Co więcej, na horyzoncie podobno pojawił się kolejny kierunek dla ofensywnego pomocnika, który może go jeszcze bardziej zaintrygować. Według Miguela Delaneya z brytyjskiego dziennika “The Independent” 29-latek może odejść z Manchesteru United, ale pozostać w topowej lidze.

Wspomniany dziennikarz poinformował bowiem, że sprowadzenie pomocnika poważnie rozważa Bayern Monachium. Thomas Tuchel ostatecznie może pozostać na stanowisku trenera drużyny ze stolicy Bawarii, a kapitan Czerwonych Diabłów idealnie pasuje do jego koncepcji budowy zespołu. Kontrakt Bruno Fernandesa z Manchesterem United obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Klub z Old Trafford oczywiście chciałby zatrzymać swojego czołowego piłkarza. W tym momencie przeprowadzka zawodnika w najbliższym oknie nie jest jednak wykluczona.

Portugalska gwiazda w 45 spotkaniach trwającego sezonu strzeliła 15 goli i zaliczyła 11 asyst. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia byłego pomocnika Sportingu Lizbona na 70 milionów euro.