Duńczyk wspomina Lecha Poznań. Co za słowa o Kolejorzu

@fotokibit / Alamy Na zdjęciu: Lasse Nielsen

Lasse Nielsen miło wspomina Lecha Poznań

Lech Poznań oficjalnie poinformował, że nowym trenerem pierwszej drużyny od 1 lipca zostanie Niels Frederiksen. Dla 53-latka, który w przeszłości pracował m.in. w Brondby, będzie to pierwsza praca poza Danią.

Kilka lat temu w barwach Kolejorza występował rodak Frederiksena – Lasse Nielsen. Duńczyk rozegrał łącznie 43 mecze, zdobył w nich 3 gole i sięgnął po Superpuchar Polski. Zawodnik jest już na piłkarskiej emeryturze, ale w rozmowie z Tipsbladet.dk bardzo miło wspominał swój pobyt w Poznaniu.

– Byłem zachwycony od pierwszego dnia. Zwłaszcza kiedy wyszedłem i zobaczyłem stadion. Jest najnowocześniejszy i został odnowiony w ramach przygotowań do Euro w 2012 roku. To naprawdę fajne, kiedy się zapełnia i zdarza się to dość często – mówił Nielsen.

– Polska liga jest nieprzewidywalna i często awansują nowe zespoły. Myślę jednak, że Legię Warszawa można trochę porównać do FC Kopenhagi, która także grała w fazie grupowej Ligi Mistrzów w pierwszym roku, kiedy tam byłem. Lech Poznań chyba bardziej przypomina Brøndby. Zarówno dlatego, że jest to klub robotniczy, jak i nieco mniejsze miasteczko. Ale można to też trochę porównać, bo największą rozgrywką są derby pomiędzy Lechem Poznań a Legią Warszawa – porównuje były piłkarz Kolejorza.

