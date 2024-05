Pochettino złożył deklarację na przyszły sezon. Jasne stanowisko

Mauricio Pochettino wziął udział w konferencji prasowej przed meczem z Brighton. Szkoleniowiec The Blues zadeklarował, że w przyszłym sezonie nie będzie narzekał na problemy kadrowe.

Źródło: Fabrizio Romano / The Chelsea Chronicle

Cosmin Iftode / Alamy Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino nie będzie narzekał na problemy kadrowe

Chelsea w sezonie 2023/2024 nie radzi sobie najlepiej, ale nadzieje na lepszą przyszłość daje solidna druga połowa rozgrywek. Jak się okazuje, od 26 grudnia 2023 roku The Blues są czwartą drużyną Premier League pod względem liczby zdobytych punktów.

Mauricio Pochettino na konferencji prasowej przed meczem z Brighton przyznał, że trudny sezon sprawił mu wiele satysfakcji. Argentyńczyk docenia to, że wraz ze sztabem rozwijają się i notują coraz lepsze wyniki.

– Naprawdę podobały mi się wszystkie nowe rzeczy, które przeżyłem w tym klubie. Jesteśmy teraz znacznie lepsi jako sztab szkoleniowy i naprawdę mi się to podoba. Kiedy wygrywasz mecze, sprawia ci to większą radość, a kiedy masz problemy takie jak w tym sezonie, chodzi o udowodnienie, że potrafisz sobie poradzić z tymi negatywnymi okolicznościami – powiedział Argentyńczyk cytowany przez serwis The Chelsea Chronicle.

W innej wypowiedzi szkoleniowiec zadeklarował, że przyszły sezon nie będzie miejscem do narzekań. Z tych słów można zrozumieć, że Chelsea nastawia się na walkę o najwyższe cele.

– W przyszłym sezonie nie chcę mówić, że jesteśmy młodzi ani rozmawiać o kontuzjach. […] Zachować spokój, pracować i naprawdę wierzyć w to, co robimy – powiedział Pochettino.

