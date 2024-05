Giovanni Reyna zimą udał się na wypożyczenie z Borussii Dortmund do Nottingham Forest. Ofensywny pomocnik nie zostanie wykupiony przez angielski klub - donosi stacja Sky Sports.

MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Giovanni Reyna

Giovanni Reyna nie zostanie wykupiony przez Nottingham Forest

Giovanni Reyna w ostatnim zimowym okienku transferowym powędrował na wypożyczenie do Nottingham Forest. Powodem takiej decyzji 21-latka był niewystarczający czas gry w Borussii Dortmund. Ofensywny pomocnik nie podbił jednak Premier League i nie zdołał sobie wywalczyć miejsca w składzie drużyny Tricky Trees. Dlatego angielski klub nie ma zamiaru wykupywać 26-krotnego reprezentanta Stanów Zjednoczonych.

To oznacza, że Giovanni Reyna nadchodzącego lata wróci na Signal Iduna Park – donosi stacja telewizyjna “Sky Sports”. Nie wiadomo jednak, jaki plan na Amerykanina mają włodarze BVB. Kontrakt wciąż perspektywicznego zawodnika z Borussią Dortmund obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Niewykluczone, że wychowanek akademii New York City FC w sezonie 2024/2025 będzie częścią kadry niemieckiej ekipy, gdzie powalczy o wyjściową jedenastkę.

21-letni pomocnik lub skrzydłowy dla Nottingham Forest rozegrał łącznie 10 meczów, jednak na boisku spędził zaledwie 230 minut, a to przełożyło się na 1 asystę. Warto dodać, iż Giovanni to syn Claudio Reyny, który w przeszłości występował w takich zespołach jak Manchester City, Sunderland, Glasgow Rangers, VfL Wolfsburg oraz Bayer Leverkusen.