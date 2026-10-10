Widzew negocjuje. Stolarski potwierdził nadchodzący transfer

08:52, 10. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  widzewtomy.net

Widzew Łódź w niedzielę zmierzy się z Piastem Gliwice w ramach 10. kolejki Ekstraklasy. Mateusz Stolarski na konferencji prasowej potwierdził, że do sztabu szkoleniowego może dołączyć nowy trener. Nie ujawnił jednak nazwiska.

Mateusz Stolarski
Obserwuj nas w
fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Stolarski ujawnił, że Widzew chce wzmocnić sztab

Widzew Łódź w pierwszej fazie sezonu nie prezentował się zbyt dobrze. Kiepskie wyniki i słaba pozycja w tabeli spowodowały, że pracę stracił Aleksandar Vuković. Jego obowiązki przejął Mateusz Stolarski, który prowadził drużynę w dwóch spotkaniach. Każde z nich kończyło się podziałem punktów. W niedzielę (11 października) 33-letni szkoleniowiec poszuka pierwszego zwycięstwa w starciu z Piastem Gliwice.

Na konferencji prasowej Stolarski ujawnił, że w najbliższym czasie sztab szkoleniowy łódzkiego klubu może zostać wzmocniony. Obecnie trwają negocjacje z trenerem przygotowania fizycznego. Nie ujawnił jednak, o kogo dokładnie chodzi. Obecnie za przygotowanie fizyczne w klubie odpowiadają Piotr Zaręba i Adrian Jarecki.

400 PLN za gola Legii lub Wisły w promocji Superbet na hit Ekstraklasy. Zarejestruj się z kodem GOAL. Sprawdź szczegóły!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Nie będę mówił o nazwiskach. Sztab, który zastałem w Łodzi, dostał szansę i dziś są momenty lepsze i gorsze. Nie chciałem w pierwszej chwili niczego drastycznie zmieniać i dać czas na poprawę niektórych elementów w naszej współpracy lub ją ewentualnie zakończyć. Jeśli chodzi o dodatkową osobę, to zdradzę, że chodzi o trenera przygotowania motorycznego. Strony muszą się jednak porozumieć, żeby do takiego ruchu doszło – mówił na konferencji prasowej Mateusz Stolarski, cytowany przez serwis widzewtomy.net.

Widzew po 9. kolejkach w Ekstraklasie zajmuje 12. miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów. Ich bilans to jedno zwycięstwo, sześć remisów i dwie porażki.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości