Widzew negocjuje. Stolarski potwierdził nadchodzący transfer

Stolarski ujawnił, że Widzew chce wzmocnić sztab
Widzew Łódź w pierwszej fazie sezonu nie prezentował się zbyt dobrze. Kiepskie wyniki i słaba pozycja w tabeli spowodowały, że pracę stracił Aleksandar Vuković. Jego obowiązki przejął Mateusz Stolarski, który prowadził drużynę w dwóch spotkaniach. Każde z nich kończyło się podziałem punktów. W niedzielę (11 października) 33-letni szkoleniowiec poszuka pierwszego zwycięstwa w starciu z Piastem Gliwice.
Na konferencji prasowej Stolarski ujawnił, że w najbliższym czasie sztab szkoleniowy łódzkiego klubu może zostać wzmocniony. Obecnie trwają negocjacje z trenerem przygotowania fizycznego. Nie ujawnił jednak, o kogo dokładnie chodzi. Obecnie za przygotowanie fizyczne w klubie odpowiadają Piotr Zaręba i Adrian Jarecki.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
– Nie będę mówił o nazwiskach. Sztab, który zastałem w Łodzi, dostał szansę i dziś są momenty lepsze i gorsze. Nie chciałem w pierwszej chwili niczego drastycznie zmieniać i dać czas na poprawę niektórych elementów w naszej współpracy lub ją ewentualnie zakończyć. Jeśli chodzi o dodatkową osobę, to zdradzę, że chodzi o trenera przygotowania motorycznego. Strony muszą się jednak porozumieć, żeby do takiego ruchu doszło – mówił na konferencji prasowej Mateusz Stolarski, cytowany przez serwis widzewtomy.net.
Widzew po 9. kolejkach w Ekstraklasie zajmuje 12. miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów. Ich bilans to jedno zwycięstwo, sześć remisów i dwie porażki.