Manchester United może stracić wielki talent. Giganci już ruszyli

JJ Gabriel wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku. "The Times" informuje, że o 16-latka walczą giganci Bundesligi, choć jego wymagania mogą utrudnić transfer.

fot. Peter Barritt / Alamy Na zdjęciu: Old Trafford

Manchester United drży o swoją perełkę

JJ Gabriel nie wiąże swojej przyszłości z Manchesterem United i ma naciskać na rozwiązanie obowiązującej umowy. Utalentowany nastolatek chce zimą znaleźć nowy klub, do którego mógłby trafić jako wolny zawodnik. Na razie dba o przygotowanie fizyczne pod okiem prywatnego trenera.

Największe zainteresowanie Anglikiem wykazuje obecnie FC Barcelona, ale sytuację dokładnie obserwują również kluby z Niemiec. Jak donosi „The Times”, na radarze znalazły się Bayern Monachium, Borussia Dortmund oraz Bayer Leverkusen. Dla każdej z tych ekip sprowadzenie 16-latka może jednak oznaczać spore wyzwanie.

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Problemem są przede wszystkim oczekiwania finansowe zawodnika i jego rodziny. Według źródła żądania sięgają siedmiocyfrowej rocznej pensji. Takie wymagania trudno uznać za standardowe w przypadku gracza, który nie zadebiutował jeszcze w profesjonalnej lidze. Właśnie ten aspekt może mieć kluczowe znaczenie dla dalszych rozmów.

W przypadku Borussii Dortmund oraz Bayeru Leverkusen negocjacje miały już wyhamować. Oba kluby od dłuższego czasu interesowały się Gabrielem, ale konkurencja na rynku oraz oczekiwania finansowe mogą skłonić je do wycofania się z walki. Bayern pozostaje natomiast w grze. Chociaż również musi odpowiedzieć sobie na pytanie, czy tak duża inwestycja jest uzasadniona.