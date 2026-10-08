Arsenal wraca po Alvareza. Ostatnio oferowali 100 mln euro plus wymianę gwiazd

12:24, 8. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  TEAMtalk

Arsenal w styczniu ponownie spróbuje ściągnąć Juliana Alvareza. Jak donosi TEAMtalk, latem oferowali Atletico Madryt aż 100 milionów euro. Byli w stanie również oddać na wymianę Viktora Gyokeresa.

Julian Alvarez
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dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Arsenal przygotowuje nową ofertę za Alvareza z Atletico

Arsenal podczas letniego okna transferowego szukał m.in. nowego napastnika. W klubie nie są za bardzo zadowoleni z tego, jak spisuje się Viktor Gyokeres. Mimo usilnych starań nie byli w stanie znaleźć odpowiedniego piłkarza. Ich priorytetem był Julian Alvarez, lecz Argentyńczyk wykluczył możliwość powrotu do Premier League. Kanonierzy byli w stanie oddać naprawdę bardzo dużo za to, żeby mistrz świata wzmocnił ich drużynę.

Z informacji serwisu TEAMtalk wynika, że mieli przygotowaną ofertę opiewającą na 100 milionów euro plus chcieli oddać Viktora Gyokeresa lub Noniego Madueke na zasadzie wymiany. Wspomniany już Alvarez miał w głowie tylko i wyłącznie transfer do FC Barcelony, który się nie powiódł.

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Nie oznacza to jednak, że mistrzowie Anglii zamierzają się poddać. W styczniu będą chcieli podjąć jeszcze jedną próbę. Pion sportowy jest w trakcie przygotowywania nowej oferty za Alvareza. Warto dodać, że piłkarz w najbliższych tygodniach oficjalnie zmieni agenta. Za jego interesy odpowiadać będzie niebawem Javier Pastore, a więc były piłkarz takich klubów jak Roma czy PSG. Za zadanie będzie miał znaleźć 26-latkowi nowego pracodawcę.

Alvarez jest związany z Atletico Madryt od sierpnia 2024 roku. Łącznie strzelił 49 bramek w 110 meczach. Jest wyceniany na 110 mln euro.

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