Real Madryt ogłosił kadrę, a Atletico natychmiast zareagowało. Mocna ironia!

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Federico Valverde

Atletico uderzyło w Real Madryt

Atletico Madryt nie przepuściło okazji, aby uderzyć w Real Madryt. Powodem jest błyskawiczny powrót Fede Valverde do zdrowia po poważnym urazie stawu skokowego. Pomocnik znalazł się w kadrze Królewskich na sobotnie spotkanie La Liga. Chociaż od postawienia diagnozy nie minęły nawet trzy tygodnie. Dla lokalnego rywala stało się to pretekstem do ironicznego komentarza.

Klub z Metropolitano opublikował w piątek na swoim oficjalnym koncie w mediach społecznościowych wymowny wpis, w którym zakwestionował tempo rekonwalescencji zawodnika. „Chcemy pogratulować Realowi Madryt dalszego tworzenia historii i udowodnienia, że 100 procent światowej społeczności medycznej się myliło” – napisano w komunikacie.

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Kontuzja Valverde miała miejsce 20 września podczas derbów Madrytu. Urugwajczyk ucierpiał po faulu Kang-in Lee, a dwa dni później Real poinformował o skręceniu kostki trzeciego stopnia. Tego rodzaju diagnoza zwykle wiąże się z poważnym uszkodzeniem więzadeł. W związku z tym tak szybki powrót pomocnika do zajęć z zespołem wzbudził zdziwienie.

Queremos felicitar al @RealMadrid por seguir haciendo historia al demostrar que el 100% de la comunidad médica mundial estaba equivocada.

#RecuperaciónMilagrosa #ParteMédico #EsguinceGrado3 #HistoriaQueTúHiciste — Atlético de Madrid (@Atleti) October 9, 2026

W piątek Valverde ponownie trenował z drużyną w ośrodku w Valdebebas, a następnie znalazł się na liście powołanych na mecz z Villarreal. Nie oznacza to jednak, że od razu pojawi się w podstawowym składzie. Ostateczna decyzja dotycząca jego występu pozostaje otwarta. Atletico wykorzystało zatem sytuację, aby wbić szpilkę odwiecznemu rywalowi, a sobotnie spotkanie pokaże, czy Urugwajczyk rzeczywiście będzie gotowy do gry.