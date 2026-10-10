Ronaldo znowu strzela! Tyle mu brakuje do 1000 goli [WIDEO]

09:38, 10. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Cristiano Ronaldo się nie zatrzymuje. Portugalczyk goni historyczny wynik, jakim będzie 1000 bramek w karierze. W piątek zrobił kolejny krok w tym kierunku, wpisując się na listę strzelców w meczu z Al-Diriyah.

Cristiano Ronaldo
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SPP Sport Press Photo/ Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

980 goli – tyle ma na swoim koncie Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sprawił, że podczas Ligi Narodów znów było o nim głośno. Nie miało to jednak nic wspólnego z występami na boisku, a aferą, jaka wybuchła wewnątrz reprezentacji Portugalii. 41-latek stracił zaufanie do selekcjonera Jorge Jesusa, który kilkukrotnie złamał dane mu słowo. Efektem było opuszczenie zgrupowania bezpośrednio po spotkaniu z Danią. Za takie zachowanie grozi mu kara zawieszenia wpisana w regulamin federacji.

Sytuacja z drużyną narodową to jednak przeszłość, ponieważ Ronaldo wrócił już do Arabii Saudyjskiej i znowu strzela. W piątek (9 października) Al-Nassr podejmowało przed własną publicznością Al-Diriyah. Podopieczni Ange Postecoglou pewnie zdobyli komplet punktów, wygrywając (3:0).

Na listę strzelców wpisał się oczywiście Cristiano Ronaldo, który otworzył wynik meczu w 23. minucie. Jednocześnie strzelił 980. gola w karierze. Cały piłkarski świat śledzi jego drogę do przełamania historycznej bariery, jaką jest zdobycie 1000. bramek w karierze. Do celu brakuje mu tylko 20 trafień.

Biorąc pod uwagę fakt, że mamy dopiero początkową fazę sezonu, można spodziewać się, że Ronaldo zapisze się kolejny raz w historii jeszcze w trwających rozgrywkach. Kolejną szansę na zbliżenie się do historycznego wyniku będzie miał w poniedziałek (12 października). Al-Nassr zmierzy się z Neftchi Fargona z Uzbekistanu w Azjatyckiej Lidze Mistrzów.

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