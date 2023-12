Bruno Guimaraes podzielił się w rozmowie z "The Players' Tribune" historią na temat numeru, który widnieje na jego plecach. Pomocnik Newcastle tłumaczy, dlaczego wybrał na koszulce numer 39.

Źródło: The Players' Tribune

Imago / Stephen Dobson Na zdjęciu: Bruno Guimaraes

Bruno Guimaraes nosi na plecach numer 39

“Liczba opowiada historię piękniejszą, niż można wyrazić słowami” – mówi piłkarz

Pomocnik dołączył do Newcastle w styczniu 2022 roku za 42 miliony euro

Bruno Guimareas zawdzięcza liczbie 39 wszystko

Newcastle od momentu, gdy klub przejął książę Arabii Saudyjskiej, nie oszczędzało na wzmocnieniach. Jednym z transferów był Bruno Guimaraes, który trafił do Premier League zimą tamtego roku za 42 miliony euro. Pomocnik od początku przygody na wyspach jest kluczowym piłkarzem u Eddiego Howe’a. W rozmowie z portalem “The Players’ Tribune” wyznał, dlaczego zdecydował się na numer 39 na koszulce. Dla Brazylijczyka ta liczba ma ogromne znaczenie, a jak sam mówi, zawdzięcza jej w życiu wszystko.

– Liczba opowiada historię piękniejszą, niż można wyrazić słowami. Wiem, że ludzie myślą, że to dziwna liczba dla piłkarza, ale dla mnie 39 jest wyjątkowe. Nie, to coś więcej. To magiczne – mówił.

– Liczba 39 dała mi w życiu wszystko. Dzięki niej dotarłem do Newcastle. Karmiła mnie, ubierała mnie i opłacała trzygodzinne przejazdy autobusem, aby móc realizować moje marzenia – dodał Bruno.

– #039 to numer taksówki mojego ojca w Rio de Janeiro – wyznał piłkarz.

W tym sezonie Bruno Guimaraes rozegrał już dla Newcastle 24 mecze, w których strzelił bramkę i zanotował 3 asysty. Jest wyceniany na 85 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2028 roku.