Barcelona straci talent?

Barcelona i Vitor Roque – ta historia może zakończyć się zdecydowanie wcześnie, niż moglibyśmy przypuszczać. Sytuacja Brazylijczyka w stolicy Katalonii nie należy do najłatwiejszych. Blaugrana zapłaciła za nastolatka 40 milionów euro, a na dodatek przyspieszyła jego przyjście do klubu. Napastnik trafił do FCB już w styczniu tego roku, chociaż pierwotnie miał przyjść dopiero po sezonie.

Chociaż Barca nalegała na szybsze sprowadzenie brazylijskiego talentu, ten nie może liczyć na regularne występy. W ostatnich dziesięciu meczach Roque zanotował łącznie 115 minut. W sześciu z nich nawet nie podniósł się z ławki rezerwowych. Ta sytuacja wydaje się niezrozumiała dla 19-latka, który nie ma pojęcia dlaczego klub chciał go pozyskać już w zimie, a nie jest w stanie zapewnić mu miejsca do rozwoju.

Javi Miguel twierdzi, że zarząd Dumy Katalonii jest przekonany co do co do przyszłości Roque. Napastnik ma zostać wysłany na wypożyczenie, ponieważ w tej chwili “nie ma dla niego miejsca”. Transfer czasowy ma pozwolić mu na regularną grę. Dziennikarz dodaje, że “rozczarowanie Brazylijczyka rośnie w ostatnich tygodniach do tego stopnia, że osoby z jego otoczenia twierdzą, że Xavi go ignoruje i nie ma płynnej komunikacji z trenerem”.

Sytuacja Vitora Roque jest daleka od idealnej. Agent piłkarza w rozmowie z RAC1 poruszył kwestię rozstania z Dumą Katalonii.