Newcastle United rozważa sprowadzenie Wilfreda Ndidiego, który odegrał kluczową rolę w awansie Leicester City do Premier League - donosi The Shields Gazette.

Wilfred Ndidi przymierzany do Newcastle United

Leicester City zapewniło już sobie awans do Premier League. Lisy wracają więc do angielskiej elity po zaledwie rocznej przerwie. Kluczową postacią zespołu The Foxes w obecnym sezonie jest Wilfred Ndidi, którego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Kontrakt 27-latka wygasa bowiem już 1 lipca 2024 roku i w tym momencie nie wiadomo, czy defensywny pomocnik przedłuży umowę z aktualnym pracodawcą.

Fakt, że 53-krotny reprezentant Nigerii może być do wzięcia na zasadzie wolnego transferu chcą wykorzystać inne kluby. W ostatnim czasie pojawiły się informacje o zainteresowaniu Wilfredem Ndidim ze strony Crystal Palace, a teraz do wyścigu o podpis cenionego pomocnika dołączyło Newcastle United. Jak podaje brytyjski dziennik “The Shields Gazette”, włodarze Srok poważnie rozważają złożenie oferty rozchwytywanemu na rynku transferowym 27-latkowi.

Niewykluczone, że Leicester City spróbuje przekonać swojego zawodnika do pozostania na King Power Stadium. Nigeryjczyk nie podjął jeszcze decyzji odnośnie do przyszłości, a jego piłkarski los powinien wyjaśnić się w najbliższych tygodniach. Wilfred Ndidi w koszulce ekipy Lisów rozegrał łącznie 271 meczów, strzelił 17 goli i zaliczył 17 asyst. Wcześniej występował w belgijskim Genku.