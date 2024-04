Real Madryt może stoczyć zacięty pojedynek z PSG o pomocnika

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt z PSG powalczy o Bruno Guimaraesa

Real Madryt zmierza po mistrzostwo La Liga, a także ma szanse w tej kampanii wygrać Puchar Europy. Tymczasem sternicy klubowi myślą już o ewentualnych wzmocnieniach. Jednym z kandydatów do gry w ekipie z Madrytu jest Bruno Guimaraes. Niemniej nie tylko Real interesuje się zawodnikiem.

Serwis TalkSPORT przekonuje natomiast, że Paris Saint-Germain może pokrzyżować plany władz Los Blanocs. Przedstawiciele giganta Ligue 1 podobno już zaczęli rozmowy w sprawie pozyskania piłkarza. Tym samym zapowiada się zacięta rywalizacja o podpis zawodnika pod kontraktem.

Transfer za krocie

Według medialnych doniesienia suma odstępnego za zawodnika może wynieść 120 milionów euro. Mając na uwadze taki ewentualny koszt transakcji, to można przypuszczać, że dla Realu to może być wyzwanie nie do zrealizowania, mając na uwadze to, że hiszpański klub boryka się tez z innymi zobowiązaniami finansowymi.

Inną sprawą jest to, że akurat w środku pomocy stołeczna ekipa nie potrzebuje pilnych wzmocnień, mając w swoich szeregach takich graczy jak: Eduardo Camavinga czy Aurelien Tchouameni. Priorytetem mogą być transfer na inne pozycje. Chociaż wiadomo, że w piłce nożnej trudno cokolwiek przewidzieć, a prezydent Florentino Perez nie raz już pokazał, że jeśli na czymś mu zależy, to zwykle dopina sprawę i wywiązuje się z planu, który sobie założył.

