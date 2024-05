Pogoń Szczecin

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Pogoń – Puszcza: typy bukmacherskie

Występ gospodarzy w tym meczu będzie prawdziwą zagadką, bowiem nie wiadomo jak po bolesnej porażce zareagują Portowcy. Mimo to bukmacherzy wierzą w ich zwycięstwo, aczkolwiek moim zdaniem lepiej skupić się w tym starciu na liczbie goli. Według mnie ciekawą linią jest liczba poniżej 3.5 goli. Puszcza w 4 z 5 ostatnich meczów zawsze kończyła mecze z liczbą poniżej 3 goli, zaś Pogoń taki rezultat osiągnęła w trzech z pięciu meczów. Mój typ: Poniżej 3.5 goli.

Pogoń – Puszcza: ostatnie wyniki

Podopieczni Jensa Gustafssona znajdują się w mentalnej rozsypce. Pogoń w ostatnim meczu po dramatycznym boju przegrała po dogrywce (1:2) z Wisłą Kraków w finale Pucharu Polski. Dla Portowców była to prawdopodobnie ostatnia szansa na grę w Europie w przyszłym sezonie. Aktualnie zajmują 7. miejsce w lidze z dorobkiem 48 punktów. Do TOP3 tracą cztery punkty. W ostatniej kolejce zremisowali (2:2) z Jagiellonią, lecz mecz wcześniej przegrali (0:2) z Piastem Gliwice.

Puszcza to jedna z drużyn, która sprawiła największą niespodziankę w tym sezonie. Podopieczni Tomasza Tułacz są bardzo blisko utrzymania, lecz muszą do końca walczyć o realizacje celu. Póki co plasują się na 15. miejscu z przewagą dwóch punktów nad Koroną Kielce. W ostatniej kolejce w bezpośrednim starciu z kielecką drużyną zremisowali (1:1). Natomiast wcześniej sensacyjnie wygrali (1:0) z Lechem Poznań oraz (1:0) z Cracovią.

Pogoń – Puszcza: historia

Podczas 14. kolejki PKO BP Ekstraklasy obie drużyny spotkały się na stadionie w Krakowie. Puszcza, grając w roli gospodarze, nie była w stanie przeciwstawić się rywalom. Pogoń bez problemów, choć grając w osłabieniu po czerwonej kartce dla Ulvestada, wygrała (2:0). Bramki dla Portowców strzelali Kamil Grosicki i Efthymios Koulouris. Łącznie w przeszłości obie ekipy mierzyły się tylko trzykrotnie. Za każdym razem lepsza była drużyna z północy Polski.

Pogoń – Puszcza: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem meczu będzie Pogoń Szczecin. Kurs na zwycięstwo Portowców wynosi 1.52. W przypadku gości współczynnik na zwycięstwo oscyluje w granicach 5.50. Zakładając konto u bukmachera STS z kodem promocyjnym GOAL możesz zagrać ten mecz jako zakład bez ryzyka do 100 zł.

Pogoń – Puszcza: przewidywane składy

Pogoń Szczecin Jen Gustafsson 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz Pogoń Szczecin Jen Gustafsson 4-1-4-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Puszcza Niepołomice Tomasz Tulacz Rezerwowi ▼ 10 Luka Zahovic 15 Marcel Wedrychowski 20 Alexander Gorgon 23 Benedikt Zech 25 Wojciech Lisowski 51 Patryk Paryzek 68 Danijel Loncar 71 Olaf Korczakowski 73 Adrian Przyborek 81 Bartosz Klebaniuk 1 Kewin Komar 4 Tomasz Wojcinowicz 6 Jin-Hyun Lee 7 Thiago Rodrigues 9 Artur Siemaszko 17 Jakub Bartosz 27 Lukasz Solowiej 93 Bartlomiej Poczobut 96 Maciej Firlej

Pogoń – Puszcza: transmisja meczu

Mecz odbędzie się w poniedziałek (6 maja) na stadionie w Szczecinie. Początek meczu o godzinie 19:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 3 oraz w usłudze Canal+ Online. Dostęp do pakietu można uzyskać po założeniu konta za pośrednictwem naszej strony. Koszt pakietu to 39 zł / mies. przez pierwsze trzy miesiące.

