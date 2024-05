PSG podjęło decyzję w sprawie przyszłości Gianluigiego Donnarummy

PressFocus Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Paris Saint-Germain chce podpisać nową umowę z Gianluigim Donnarummą

Gianluigi Donnarumma jest kwestionowany przez media, ale wszystko wskazuje na to, że włodarze Paris Saint-Germain są zadowoleni z jego postawy. Jak bowiem donosi Gianluca Di Marzio, PSG rozpoczęło już prace nad przedłużeniem kontraktu ze swoim bramkarzem. Obecna umowa 25-letniego golkipera wygasa 1 lipca 2026 roku, a po zakończeniu aktualnego sezonu strony mają usiąść do rozmów na temat kontynuowania współpracy.

61-krotny reprezentant Włoch ma nawet aspiracje, żeby zostać pierwszym kapitanem paryskiego klubu. Nie jest to niemożliwe, gdyż Marquinhos wreszcie może podjąć decyzję o podjęciu nowego wyzwania, a Kylian Mbappe najbliższego lata przejdzie do Realu Madryt. Gianluigi Donnarumma z powodzeniem występuje w barwach Paris Saint-Germain od połowy 2021 roku, kiedy to trafił na Parc des Princes na zasadzie wolnego transferu z Milanu.

Mierzący 196 centymetrów wzrostu bramkarz w 40 spotkaniach trwającej kampanii wpuścił 36 goli i zachował 16 czystych kont. Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową golkipera na 40 milionów euro. Warto dodać, że PSG z Donnarummą w składzie zapewniło już sobie mistrzostwo Francji i walczy z Borussią Dortmund o awans do finału Ligi Mistrzów (pierwszy mecz przegrany 0:1).