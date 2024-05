Manchester City jest gotowy rozstać się z Liamem Delapem w nadchodzącym letnim okienku transferowym. The Citizens wycenili 21-letniego napastnika na 10 mln funtów - podaje The Sun.

Źródło: The Sun

PressFocus Na zdjęciu: Liam Delap

Liam Delap dostępny za 10 milionów funtów

Liam Delap podczas ostatniego letniego okienka transferowego został wypożyczony z Manchesteru City do Hull City. Według najnowszych informacji brytyjskiego dziennika “The Sun” The Citizens są gotowi sprzedać swojego zawodnika po zakończeniu sezonu 2023/2024. Włodarze Obywateli za 21-letniego napastnika oczekują 10 milionów funtów, co wydaje się uczciwą wyceną jego wartości rynkowej.

Liam Delap dobrze prezentował się w tej kampanii w barwach Tygrysów, które były o krok od awansu do play-offów. Nie wiadomo jednak, czy Hull City będzie stać na wykupienie młodzieżowego reprezentanta Anglii. 21-letni snajper na przestrzeni tego sezonu rozegrał 32 mecze, strzelił 8 bramek i zaliczył 2 asysty. Perspektywiczny atakujący nie ma szans na regularne występy w zespole Pepa Guardioli.

Wychowanek Derby County zadebiutował w pierwszej drużynie Manchesteru City (6 spotkań i 1 gol), ale w dłuższej perspektywie nie przebiłby się do składu z powodu ogromnej konkurencji, dlatego powinien definitywnie opuścić Etihad Stadium. Liam Delap podczas kariery był wypożyczany również do Stoke City oraz Preston North End.