PressFocus Na zdjęciu: Loris Karius

Newcastle United pozwoli odejść Lorisowi Kariusowi

Kontrakt Lorisa Kariusa z Newcastle United wygasa już 1 lipca 2024 roku i już wiadomo, że strony nie będą kontynuowały współpracy. Fabrizio Romano w mediach społecznościowych poinformował, że Sroki nie przedłużą umowy z 30-letnim bramkarzem, a ten w najbliższym letnim okienku transferowym odejdzie jako wolny agent. To oznacza, że doświadczony zawodnik do nowego zespołu dołączy na zasadzie wolnego transferu.

Co ciekawe, niemiecki golkiper jakiś czas temu w wywiadzie wskazał ligę, w której pragnie spróbować swoich sił. – Chciałbym częściej grać. Byłbym szczęśliwy, gdybym dołączył do klubu z Serie A. Przeprowadzka do Włoch może być kolejnym krokiem w mojej karierze – powiedział doświadczony bramkarz w rozmowie z tamtejszym dziennikiem “La Gazzetta dello Sport”. Warto dodać, że partnerką Lorisa Kariusa jest włoska prezenterka – Diletta Leotta – co może mieć wpływ na decyzję piłkarza dotyczącą przyszłości.

Karius w przeszłości występował dla takich klubów jak Liverpool, Besiktas Stambuł, Union Berlin, FSV Mainz czy VfB Stuttgart. Mierzący 191 centymetrów wzrostu golkiper nie najlepiej wspomina finał Ligi Mistrzów z 2018 roku, gdy stał między słupkami ekipy The Reds. Real Madryt wówczas wygrał 3:1, a Niemiec popełnił dwa poważne błędy.