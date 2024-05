fot. PressFocus Na zdjęciu: Albert Rude

Albert Rude i Marek Saganowski po meczu Zagłębie Sosnowiec – Wisła Kraków

Wisła Kraków do meczu z Zagłębiem Sosnowiec podchodziła, mając szanse na to, aby wskoczyć na czwarte miejsce w ligowej tabeli. Finalnie to się drużynie z ulicy Reymonta nie udało. Ekipa Marka Saganowskiego zremisowała z 13-krotnym mistrzem Polski (1:1). Krakowianie byli blisko przechylenia szali zwycięstwa na swoją stronę w doliczonym czasie gry. Rzutu karnego nie wykorzystał jednak Szymon Sobczak. Między innymi ten temat został poruszony na pomeczowej konferencji prasowej.

Albert Rude (Wisła Kraków): – Wszystko było w tym spotkaniu. Zabrakło tylko wykorzystania sytuacji. W tego typu meczach czasem tak bywa, że przeciwnik może zdobyć taką bramkę jak dzisiaj Zagłębie. Trzeba jednak umieć na to odpowiedzieć i radzić sobie z tym. Szymon Sobczak? Był oddelegowany do rzutu karnego. Nie wykorzystał jednak swojej szansy. Rywale grali w pięciu w obronie, co nie ułatwiało nam zadania. Szukaliśmy jednak mimo wszystko wolnych przestrzeni. To było niesamowite. Gdy nie wykorzystywaliśmy swoich sytuacji, to było frustrujące. W pewnym momencie mieliśmy trzech zawodników w ataku. Jedyne, co możemy zrobić, to poprawić swoją skuteczność.

Trener Zagłębia: Wiedziałem, że będziemy cierpieć

Marek Saganowski (Zagłębie Sosnowiec): – Wiedziałem, że będziemy cierpieć. Nie spodziewałem się jednak, że tak długo i tak dużo. Szczęście się do nas uśmiechnęło. Trochę nasz plan pokrzyżowała czerwona karta. Wydaje mi się, że mogliśmy stworzyć niespodziankę. Wychodziliśmy z dobrymi kontrami. Wiedzieliśmy, że Wisła z upływem czasu będzie się odkrywała. Dochodziliśmy zatem do sytuacji, ale brakowało jakości i obycia naszym zawodnikom. Chciałbym podziękować kibicom, którzy nas dopingowali.

Wisła w następnej kolejce zmierzy się u siebie z Lechią Gdańsk. W pozostałych dwóch spotkaniach krakowianie zmierzą się z GKS-em Katowice i Bruk-Betem Termaliką. Z kolei Zagłębie czeka potyczka na wyjeździe z Arką Gdynia. Sosnowiczanie kończyć sezon będą natomiast starciami z Miedzią Legnica i Chrobrym Głogów.

Czytaj więcej: Zagłębie Sosnowiec wprawiło Wisłę Kraków w zakłopotanie [WIDEO]